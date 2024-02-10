Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:58, 10 февраля 2024Бывший СССР

На Украине военного за убийство приговорили к штрафу

На Украине в 2019 году военного за убийство трех человек приговорили к штрафу

Фото: Alexandra Pogiba / Global Look Press

Украинский суд в 2019 году приговорил военного батальона «Айдар» (запрещенная в России террористическая организация) за похищение и соучастие в убийстве трех человек к штрафу, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей силовых структур Луганской народной республики (ЛНР).

Как указал источник, бойцу выписали штраф в размере 6 тысяч гривен (около 14500 рублей). Он рассказал, что военные остановили людей на машине на блокпосту. Они насильно пересадили их в Lada и отвезли к лесополосе. Преступники связали им руки и оставили в лесу.

«И что делает суд, суд смягчает наказание за то, что у этого айдаровца есть малолетний ребенок и родители-пенсионеры, и выписывает ему штраф в сумме 6 тысяч гривен», — указали в ЛНР. К реальному сроку он приговорен не был.

Ранее военнослужащего 58 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артема Бублика осудили на 15 лет за убийство мирного жителя в ЛНР.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству беспилотников

      В США проведут дебаты по законопроекту о помощи Украине и Израилю

      Капризов забросил 20-ю шайбу в сезоне НХЛ и установил рекорд

      Посольство США осудило поджог центра НАТО в Молдавии

      На Украине военного за убийство приговорили к штрафу

      Самая сексуальная спортсменка мира показала серию фото в обтягивающих шортах

      В Госдуме обвинили секретаря СНБО Украины во лжи о сбитом Ил-76

      Посол РФ в США призвал пресечь разрастание неонацизма на Украине

      В Германии сравнили тактики Залужного и нового главкома ВСУ

      Небензя заявил о невозможности решения горящих международных проблем без России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше