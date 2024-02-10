На Украине военного за убийство приговорили к штрафу

На Украине в 2019 году военного за убийство трех человек приговорили к штрафу

Украинский суд в 2019 году приговорил военного батальона «Айдар» (запрещенная в России террористическая организация) за похищение и соучастие в убийстве трех человек к штрафу, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей силовых структур Луганской народной республики (ЛНР).

Как указал источник, бойцу выписали штраф в размере 6 тысяч гривен (около 14500 рублей). Он рассказал, что военные остановили людей на машине на блокпосту. Они насильно пересадили их в Lada и отвезли к лесополосе. Преступники связали им руки и оставили в лесу.

«И что делает суд, суд смягчает наказание за то, что у этого айдаровца есть малолетний ребенок и родители-пенсионеры, и выписывает ему штраф в сумме 6 тысяч гривен», — указали в ЛНР. К реальному сроку он приговорен не был.

Ранее военнослужащего 58 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артема Бублика осудили на 15 лет за убийство мирного жителя в ЛНР.