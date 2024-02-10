В России отреагировали на атаку ВСУ на гражданские суда в Черном море

Сенатор Карасин назвал провокацией атаку ВСУ на гражданские суда в Черном море

Атака беспилотных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские гражданские транспортные суда в Черном море стала очередной провокацией Киева, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на действия украинских военных.

«Сам факт является иллюстрацией того, что Киев настойчиво пытается добиться эскалации в конфликте, он пытается поднять градус противостояния и для этого не жалеет средств. Конечно, вся эта деятельность провокационная, на нее будет дан должный ответ. Но линия Киева со стратегической точки зрения безнадежна», — сказал сенатор.

Как сообщило Министерство обороны России, вечером 9 февраля украинские войска попытались атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря. ВСУ использовали для этого беспилотные водные дроны.

Патрульные корабли и авиация ВМФ России отразили нападение. Один из безэкипажных катеров уничтожили, другие были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Гражданские суда и корабли ВМФ не получили повреждений, добавили в военном ведомстве. Там назвали случившееся попыткой террористической атаки.