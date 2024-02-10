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11:43, 10 февраля 2024Наука и техника

В России восстановили редчайший автобус

В России восстановили редчайший междугородный автобус ЗИС-127

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В России восстановили редчайший автобус ЗИС(ЗИЛ)-127, который стал единственным в стране ходовым экземпляром этой модели. Об этом сообщает «Южный автомобиль» со ссылкой на пресс-службу «Музея гаража особого назначения» («Музей ГОН»).

ЗИС-127 является первым советским междугородным автобусом, который производился заводом имени И. Сталина в 1955-1951 годах. Их общее количество достигало 851 единицы. В настоящее время сохранилось всего четыре машины, причем только одна — в рабочем состоянии.

В салоне могли разместиться 32 пассажира, при этом каждое место было оснащено уникальным источником света. Автобус был также оборудован системой отопления, мягкими креслами, сетчатыми полками для багажа, а под полом находились три багажных отсека. В окнах устанавливали небьющиеся стекла.

Длина автобуса превышала 10 метров, ширина — 2,68 метра, а высота — три метра. ЗИС-127 приводился 7-литровым дизельным двигателем ЯАЗ-206Д мощностью 180 лошадиных сил. Также у автобуса была тормозная система с независимыми контурами для передней и задних осей и гидроусилитель руля.

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      Александр Еникеев
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