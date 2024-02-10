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16:08, 10 февраля 2024Наука и техника

В США решили закрыть многомиллиардную программу после анализа боев на Украине

США решили закрыть программу «вертолета будущего» после анализа боев на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Армия США закроет многомиллиардную программу создания «вертолета будущего» Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) после анализа боев на Украине. Об этом сообщает американское издание Defense News.

Военное ведомство уже потратило на программу не менее 2 миллиардов долларов и запросило еще 5 миллиардов долларов на следующие пять лет. Однако программа будет свернута.

Отмечается, что вертолет должен был стать вооруженным разведчиком на поле боя, но американские военные приняли решение не полагаться на пилотируемые машины для таких задач. По словам начальника штаба армии Рэнди Джорджа, «воздушная разведка коренным образом изменилась».

«Датчики и оружие, установленные на различных беспилотных системах и в космосе, стали более повсеместными, более дальнобойными и более недорогими, чем когда-либо прежде», — добавил он.

По данным издания, американская армия планирует потратить больше средств на разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Ранее исследователи из Университета штата Орегон, США, создали интерфейс виртуальной реальности, позволяющий одному оператору управлять сотней дронов одновременно. Разработчики из Smart Information Flow Technologies придумали интерфейс виртуальной реальности под названием I3 и доказали, что с его помощью один человек может эффективно управлять «роем» БПЛА. Новый интерфейс позволяет оператору одновременно отдавать высокоуровневые указания сразу нескольким беспилотникам и таким способом менять их тактику.

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      Алевтина Запольская
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