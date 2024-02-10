В США придумали способ одному оператору управлять сотней дронов одновременно

«Беспилот»: в США создан интерфейс, позволяющий оператору управлять сотней БПЛА

Исследователи из Университета штата Орегон, США, создали интерфейс виртуальной реальности, позволяющий одному оператору управлять сотней дронов одновременно. Об этом сообщил Telegram-канал «Беспилот».

Сообщается, что разработчики из Smart Information Flow Technologies придумали интерфейс виртуальной реальности под названием I3 и доказали, что с его помощью один человек может эффективно управлять «роем» БПЛА. Новый интерфейс позволяет оператору одновременно отдавать высокоуровневые указания сразу нескольким беспилотникам и таким способом менять их тактику.

В ходе проведения серии экспериментов командиры роя дронов каждые 10 минут отчитывались об уровне напряжения и утомления во время работы. В заключительных полевых испытаниях их нагрузка операторов во время выполнения миссии оценивалась еще и с помощью специальных датчиков.

Ранее украинский эксперт «Флэш» пожаловался, что российские дроны типа «Шахед» летят по непредсказуемой траектории. По его словам, «Шахеды» теперь запрограммированы, чтобы летать полукругом, кругами, зигзагами, из-за чего украинские силы противовоздушной обороны часто не могут с ними справиться.

