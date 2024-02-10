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14:15, 10 февраля 2024Бывший СССР

Эстония не ответила на просьбу России обеспечить безопасность на выборах

Эстония не ответила на просьбу РФ обеспечить безопасность на выборах президента

Фото: Pavel Golovkin / AP

Эстония не ответила на просьбу России, которая настаивала на обеспечении безопасностИ на избирательном участке на выборах президента. Об этом сообщил временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин, его цитирует РИА Новости.

«Ожидаем реакции эстонских коллег. Хотелось бы надеяться, что они отнесутся к исполнению своих обязательств с должной ответственностью», — сказал дипломат.

Он напомнил, что, согласно Венской конвенции 1961 года, на эстонскую сторону возложены обязанности по защите здания российского диппредставительства от провокаций, угроз, ущерба и вторжения.

Выборы в стране состоятся с 15 по 17 марта — впервые в истории России они пройдут в течение трех дней. Некоторые категории граждан смогут проголосовать досрочно. В 29 регионах страны пройдет и онлайн-голосование.

За пост главы государства будут бороться четыре кандидата. В бюллетенях будут значиться глава ЛДПР Леонид Слуцкий, член КПРФ Николай Харитонов, член партии «Новые люди» Владислав Даванков и действующий глава государства Владимир Путин.

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      Анастасия Шейкина
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