Эстония не ответила на просьбу России обеспечить безопасность на выборах

Эстония не ответила на просьбу РФ обеспечить безопасность на выборах президента

Эстония не ответила на просьбу России, которая настаивала на обеспечении безопасностИ на избирательном участке на выборах президента. Об этом сообщил временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин, его цитирует РИА Новости.

«Ожидаем реакции эстонских коллег. Хотелось бы надеяться, что они отнесутся к исполнению своих обязательств с должной ответственностью», — сказал дипломат.

Он напомнил, что, согласно Венской конвенции 1961 года, на эстонскую сторону возложены обязанности по защите здания российского диппредставительства от провокаций, угроз, ущерба и вторжения.

Выборы в стране состоятся с 15 по 17 марта — впервые в истории России они пройдут в течение трех дней. Некоторые категории граждан смогут проголосовать досрочно. В 29 регионах страны пройдет и онлайн-голосование.

За пост главы государства будут бороться четыре кандидата. В бюллетенях будут значиться глава ЛДПР Леонид Слуцкий, член КПРФ Николай Харитонов, член партии «Новые люди» Владислав Даванков и действующий глава государства Владимир Путин.