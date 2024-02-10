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15:14, 10 февраля 2024Мир

Европейцев предупредили о шокирующих последствиях распада Украины

Welt: в случае распада Украины в Евросоюз хлынут около 10 миллионов беженцев

Фото: Unsplash

Поражение Вооруженных сил Украины в противостоянии с Российской армией может повлечь за собой распад страны. При таком раскладе страны Евросоюза столкнутся с крупнейшей с 1940-х годов миграционной волной, сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники.

При таком раскладе в Европу хлынут около 10 миллионов беженцев, подсчитали в правительстве Германии. При этом большая часть из них, с большой долей вероятности, отправятся в западноевропейские страны — в первую очередь в ФРГ, прогнозируют эксперты.

Согласно данным ООН, в настоящее время в государствах ЕС зарегистрированы порядка 6 миллионов граждан Украины. Из них около 1,1 миллиона проживают сейчас в Германии. Новая масштабная миграционная волна может привести к шокирующим последствиям для властей европейских стран, пришли к выводу аналитики.

Ранее немецкая газета Bild сообщила, что с момента массового наплыва украинских беженцев в Германию только 25,2 процента их них смогли устроиться на работу. Главной причиной нежелания мигрантов работать являются высокие социальные пособия. В ФРГ средний размер выплат для приезжих с Украины составляет 563 евро, еще до 471 евро местные власти выдают на ребенка. Кроме того, местное правительство также покрывает жилищные и дополнительные расходы.

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      Анатолий Акулов
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