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19:43, 10 февраля 2024Экономика

На Amazon подали в суд за навязывание покупки дорогих товаров

Reuters: на Amazon подали в суд за подталкивание к покупке более дорогих товаров

Фото: Unsplash

На крупнейший в мире маркетплейс Amazon подали в суд по обвинению в нарушении закона о правах потребителей США. Об этом сообщает агентство Reuters.

Коллективный иск к торговой онлайн-площадке предъявили покупатели, столкнувшиеся с навязыванием им более дорогих товаров. Недовольные истцы утверждают, что алгоритм рекомендаций Amazon Buy Box намеренно скрывает в поиске дешевые товары с быстрой доставкой, и таким образом маркетплейс подталкивает своих клиентов к покупке более дорогих вариантов.

В иске указано, что в 98 процентах случаев пользователи маркетплейса соглашаются с предложением алгоритма, ошибочно полагая, что площадка нашла для них товары по самой выгодной цене. «Делая выбор за потребителей, алгоритм Buy Box отдает предпочтение прибыли Amazon, а не благополучию клиентов», — подчеркнул в заявлении адвокат истцов Стив Берман.

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Таким образом, по мнению юриста, Amazon обеспечивает себе дополнительную прибыль за счет продвижения предложений продавцов, участвующих в программе Fulfillment By Amazon и платящих маркетплейсу сборы за услуги по хранению, упаковке, доставке и возврату заказов. Истцы, как утверждает Берман, требуют от онлайн-площадки возмещения ущерба за предполагаемые нарушения начиная с 2016 года. Сумма указанной компенсации не уточняется.

Ранее сотрудники двух складов Wildberries пожаловались в прокуратуру на условия работы в компании. Коллективную жалобу подписал 271 работник складов «Коледино» и «Сынково». По их словам, работодатель систематически нарушает права трудящихся, например, постоянно удерживает деньги по беспочвенным причинам, вычитая штраф из зарплаты за каждую отработанную смену.

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      Наталья Обрядина
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