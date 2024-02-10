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05:32, 11 февраля 2024Россия

На крупнейшей птицефабрике Сахалина объявлен карантин из-за птичьего гриппа

На крупнейшей птицефабрике Сахалина объявлен карантин из-за птичьего гриппа

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

На крупнейшей птицефабрике Сахалина «Островная» объявлен карантин из-за птичьего гриппа. Об этом сказано в указе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, опубликованном на сайте областного правительства.

Карантин распространяется на Южно-Сахалинск и два села соседнего Анивского городского округа. Ограничительные меры введены с 9 февраля, и действуют «до истечения 21 календарного дня после убоя последней птицы», указано в документе.

Массовый падеж птицы был зафиксирован на фабрике 3 и 4 февраля, с 7 числа птицефабрика временно прекратила продажу яиц и мясной продукции.

«Островная» является основным поставщиком яиц в регионе.

В конце прошлого года в России захотели ограничить транзит американской птицеводческой продукции в Казахстан. В Россельхознадзоре объясняют такую меру защитой от распространения гриппа птиц, с которым сейчас сложилась нестабильная ситуация в американском регионе.

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      Марина Совина
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