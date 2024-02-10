На Западе показали «мобилизованных» ВСУ котов

BI: ВСУ «мобилизовали» котов для сопровождения бойцов и сбора денег

Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействуют котов на передовой. Об этом сообщает The Business Insider (BI).

Авторы издания рассказали, что «мобилизованные» домашние животные помогают при сопровождении бойцов на фронте. Также их привлекают для сбора средств на нужды украинской армии в социальных сетях.

В качестве примера приводится кот по кличке Шайба, который вместе со своим хозяином, военным Александром Ляшуком, собрал в соцсетях около 80 тысяч долларов. Отмечается, что деньги поступали не только с Украины, но и из других стран. В статье говорится, что благодаря этому сбору подразделения ВСУ смогли приобрести несколько единиц военной техники. На размещенных изданием фото Шайба запечатлен в одежде, повторяющей форму украинских солдат.

Еще один питомец — Степан — также помогает в сборе денег. На его аккаунт подписано около 1,5 миллиона пользователей. Его владелица Анна Дмитриенко считает, что кот является «символом единства». Благодаря ему ВСУ смогли получить системы радиоэлектронной борьбы.

В декабре издание Bild сообщало, что на Украине начали привлекать в ВСУ котов для борьбы с грызунами в окопах.

Ранее на Украине также назвали число участвующих в боях солдат. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в боевых действиях участвуют только 200-300 тысяч бойцов ВСУ.