Налоговая заблокировала банковские счета Киркорова

ФНС заблокировала счета Киркорова в трех банках из-за долга в 47 тысяч рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала банковские счета российского артиста Филиппа Киркорова из-за непогашенной задолженности по страховым взносам. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Претензии налоговой, как уточняют журналисты, возникли из-за 47 тысяч рублей, которые певец забыл погасить перед ведомством. Под блокировку попали счета в трех разных банках.

Сам Киркоров сообщения на этот счет пока не комментировал.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров вернется на телеэкраны после скандала с участием в «голой вечеринке», которую организовала блогерша Анастасия Ивлеева. Артист станет председателем жюри в новом сезоне шоу «Маска» на телеканале НТВ. Авторы программы приняли решение не убирать звезду из эфира, несмотря на произошедшее.