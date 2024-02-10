Настасья Самбурская пожаловалась на вечное одиночество в День всех Влюбленных

Актриса Самбурская заявила, что всегда остается без бойфренда перед 14 февраля

Российская певица и актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что всегда остается без бойфренда перед Днем всех влюбленных. На вечное одиночество знаменитость пожаловалась в шоу «Кстати», пишет Starhit.

36-летняя знаменитость рассказала, что по иронии судьбы у нее обычно есть парень до 14 февраля и после, но непосредственно в праздник она всегда находится в статусе свободной женщины. По мнению Самбурской, это происходит из-за того, что ухажеры банально не хотят тратить деньги на подарок и поэтому предпочитают расстаться с ней накануне праздника. «Меня всегда бросают раньше», — посетовала актриса.

Также Самбурская призналась, что в качестве подарка на День святого Валентина хотела бы получить красную сумку Dior, однако никто из поклонников так и не вручил ей этот дорогостоящий аксессуар.

Ранее Самбурская пожаловалась на дешевый и грязный подарок от фанатки. Она рассказала, что однажды получила от девушки поношенный аксессуар в полиэтиленовом пакете. Звезда уточнила, что его стоимость составляла 12 тысяч рублей.