Песков заявил о массовых хакерских атаках на сайт Кремля

Песков: на сайт Кремля ежесуточно идут десятки хакерских атак

Сайт Кремля (kremlin.ru) подвергается десяткам хакерских атак в ежесуточном режиме. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что российским специалистам удается справляться с массовыми кибератаками и обеспечивать полноценную защиту сайта. «На сайт Кремля ежесуточно осуществляются десятки атак. Ежесуточно в течение года», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента России добавил, что сайт Кремля подвергается в том числе сильным DDoS-атакам. Однако программисты отводят угрозу даже при «экстраординарных хакерских атаках». Спецслужбы выполняют свою работу на должном уровне и обеспечивают кибербезопасность в круглосуточном режиме, заключил Песков.

В середине декабря Telegram-канал Baza сообщал о вероятной хакерской атаке на сайт Кремля. В результате кибернападения злоумышленников в работе сайта произошел сбой. В частности, отмечалось, что сайт плохо загружался или открывался не с первого раза при подключении с персональных компьютеров.