Посол КНР анонсировал несколько встреч Путина и Си Цзиньпина в 2024 году

Посол КНР Ханьхуэй заявил, что в 2024 году Путина ждут с визитом в Пекин

Власти Китайской народной республики (КНР) ждут президента России Владимира Путина с визитом. Об этом заявил посол страны в Москве Чжан Ханьхуэй, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, в Китае рассчитывают, что поездка российского лидера в Пекин «обязательно состоится».

Кроме того, Ханьхуэй анонсировал несколько встреч председателя КНР Си Цзиньпина с Владимиром Путиным в течение 2024 года. «Да, его ждут», — ответил посол на соответствующий вопрос.

Ранее Путин и Си Цзинпин провели телефонный разговор, тема которого официально не раскрывалась. При этом, по неподтвержденной информации, переговоры могли быть связаны с ограничениями, которые ввели китайские банки в отношении клиентов из России. Стороны также могли обсуждать ситуацию на Украине и Ближнем Востоке.