Представитель Киркорова высказалась о блокировке его счетов

Пресс-секретарь Киркорова опровергла блокировку его счетов из-за долга

Федеральная налоговая служба (ФНС) не блокировала счета российского артиста Филиппа Киркорова, как об этом сообщали некоторые СМИ. Об этом в разговоре с Telegram-каналом «Подъем» рассказала пресс-секретарь исполнителя Екатерина Успенская.

Представитель артиста заявила, что у музыканта не осталось непогашенных задолженностей. По этой причине все сообщения на этот счет можно считать недостоверными.

«Я связалась с нашими юристами, это неправда, никакие счета не арестованы», — опровергла Успенская слухи о блокировках.

Как ранее сообщали журналисты нескольких изданий, налоговая заблокировала счета Киркорова сразу в трех банках из-за непогашенного долга по страховым взносам в 47 тысяч рублей. Сам артист информацию об этом не комментировал.