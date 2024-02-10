Путин поздравил МИД России с Днем дипломата

Президент Путин поздравил сотрудников МИД России с Днем дипломата

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем димломата сотрудников министерства иностранных дел (МИД). Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уверен, что сотрудники центрального аппарата и загранучреждений МИД будут и впредь действовать с полной отдачей, творчески и инициативно. Искренне желаю вам новых профессиональных успехов, а уважаемым ветеранам – доброго здоровья и долголетия», — говорится в поздравительной телеграмме.

Путин отметил, что перед министерством стоит множество непростых и ответственных задач в связи с развязанной против России гибридной войны. По мнению главы государства, приоритетом в работе МИД остается развитие сотрудничества со странами СНГ и наращивание интеграционных процессов по линии ЕврАзЭс.

Ранее глава государства поздравил студентов с Татьяниным днем, который исторически считается студенческим праздником.

Тогда глава государства встретился со студентами Балтийского федерального государственного университета имени Канта во время поездки в Калининград.