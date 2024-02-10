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16:04, 10 февраля 2024Силовые структуры

Российская пионервожатая забеременела от школьника

Mash: в Удмуртии пионервожатая забеременела от школьника и потеряла ребенка

Фото: Unsplash

В Удмуртии 26-летняя пионервожатая забеременела от школьника. Впоследствии женщина потеряла ребенка — у нее случился выкидыш, пишет Mash в Telegram-канале.

По информации канала, женщина, которая забеременела от несовершеннолетнего, была вожатой в лагере «Звездочка» в городе Глазов. Пионервожатая познакомилась со школьником осенью 2023 года. На момент романа с подростком у нее были муж и ребенок.

После знакомства до зимы пионервожатая проводила время с 15-летним подопечным — они вместе употребляли алкоголь. Накануне Нового года россиянка сообщила своему возлюбленному о беременности и выкидыше.

Сотрудники правоохранительных органов поймали пару в один их вечеров, когда они проводили время вместе. Следователи возбудили уголовное дело за половую связь с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, а также административное дело за употребление алкоголя вместе с ребенком. Женщине грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее в Москве 14-летняя девочка родила от 20-летнего мужчины. Восьмиклассница начала встречаться со взрослым мужчиной весной 2022 года, однако вскоре они разорвали отношения. При этом девочка не знала, что забеременела.

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      Анастасия Шейкина
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