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23:29, 10 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о продвижении российской артиллерии к Часову Яру в ДНР

«Известия»: артиллеристы ВС РФ подошли вплотную к Часову Яру в ДНР

Фото: Alina Smutko / Reuters

Артиллеристы из Южной группировки войск держат под огневым контролем село Ивановское в Донецкой Народной Республике (ДНР), откуда остается не больше 10 километров до города Часов Яр. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что село Ивановское является последним рубежом перед выходом к городу. Освобождение Часова Яра стратегически важно для прогресса на артемовском направлении, подчеркивается в материале. По данным издания, в городе в настоящее время объявлена принудительная эвакуация всего населения.

В январе Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли опорный пункт из-за дружественного огня под городом Часов Яр в ДНР. Как сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, реактивная артиллерия обстреляла населенный пункт Богдановка, где располагались позиции украинской армии.

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      Марина Совина
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