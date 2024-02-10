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23:58, 10 февраля 2024Бывший СССР

Сторонники Порошенко захотели признать Зеленского нелегитимным президентом

Сторонники Порошенко хотят признать власть Зеленского нелегитимной

Фото: Alina Smutko / Reuters

Сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко хотят, чтобы действующего главу государства Владимира Зеленского признали нелегитимным. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что они планируют создать соответствующую петицию. Кроме того, сторонники политика намерены добиться подачи представления о нелегитимности Зеленского в Конституционный суд.

Ранее бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука предупредил Зеленского о скором лишении части полномочий. Он указал, что это произойдет в мае из-за того, что украинский лидер превратится в исполняющего обязанности президента в связи с истекшим сроком пребывания на посту.

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      Марина Совина
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