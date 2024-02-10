Террорист с топором захватил поезд с заложниками в Швейцарии

RTS: иранский беженец с топором захватил поезд в Швейцарии и был ликвидирован

Вооруженный топором террорист остановил пригородный поезд в Швейцарии и захватил четырех заложников, которых удерживал более четырех часов. Об этом сообщает портал RTS.

Нападение, как утверждают журналисты, произошло вечером в пятницу, 9 февраля на вокзале небольшого города Эссер-Су-Шампван, расположенного в кантоне Вале. Сначала неизвестный ворвался в кабину машиниста, заставил его переместиться в вагон и заблокировать двери. Затем он согнал пассажиров в конец состава, пригрозив им массовым убийством.

Полиции удалось установить, что нападавший является 32-летним беженцем из Ирана. Утверждается, что он не говорил по-французски, который распространен в этой местности, а изъяснялся на ломанном английском вперемешку с фарси.

Сначала силовики решили вступить с террористом в переговоры. Тот рассказал, что швейцарцы «не проявили к нему должного уважения» после его переезда в страну.

На протяжении следующих четырех часов иранец угрожал «перейти к резне», не выдвигая конкретных требований. С наступлением темноты спецназ начал штурм, забросав террориста шумовыми гранатами. Они сумели отрезать мужчину от заложников, однако тот бросился на полицейских с топором.

Силовики в ответ открыли огонь и смертельно ранили нападавшего. Никто из заложников не пострадал.

Ранее в Германии арестовали четырех подозреваемых в подготовке теракта. Предварительно, они были связаны с палестинской радикальной группировкой ХАМАС. Среди задержанных есть граждане Египта, Нидерландов и ФРГ. В прошлом они участвовали в операциях террористической группировки за рубежом.