Трамп высказался о ненадлежащем хранении документов Байденом
Американский президент Джо Байден может не осознавать, что он еще жив, считает его предшественник Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.
Политик высказался о последнем решении специального прокурора, расследовавшего ненадлежащее хранение секретных документов Байденом. Как уточнил Трамп, если Байдена не привлекут к уголовному делу, то и его нельзя обвинять. Экс-президент указал, что обвинения против него — ни что иное как преследование политического оппонента.
«Я не знаю, причастен ли Байден, потому что я не думаю, что он знает, что (он) живой. Но это злобные и очень умные люди, которые окружают его рабочее место», — добавил он.
Ранее Байден во время выступления раскритиковал своего предшественника Дональда Трампа, назвав его неудачником. Он пообещал «победить его снова», в частности, с помощью избирателей Южной Каролины.