Трамп высказался о ненадлежащем хранении документов Байденом

Экс-президент США Трамп заявил, что Байден может не знать, что он еще жив

Американский президент Джо Байден может не осознавать, что он еще жив, считает его предшественник Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

Политик высказался о последнем решении специального прокурора, расследовавшего ненадлежащее хранение секретных документов Байденом. Как уточнил Трамп, если Байдена не привлекут к уголовному делу, то и его нельзя обвинять. Экс-президент указал, что обвинения против него — ни что иное как преследование политического оппонента.

«Я не знаю, причастен ли Байден, потому что я не думаю, что он знает, что (он) живой. Но это злобные и очень умные люди, которые окружают его рабочее место», — добавил он.

Ранее Байден во время выступления раскритиковал своего предшественника Дональда Трампа, назвав его неудачником. Он пообещал «победить его снова», в частности, с помощью избирателей Южной Каролины.