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04:11, 10 февраля 2024Мир

Трамп высказался о ненадлежащем хранении документов Байденом

Экс-президент США Трамп заявил, что Байден может не знать, что он еще жив
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Mike Segar / Reuters

Американский президент Джо Байден может не осознавать, что он еще жив, считает его предшественник Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

Политик высказался о последнем решении специального прокурора, расследовавшего ненадлежащее хранение секретных документов Байденом. Как уточнил Трамп, если Байдена не привлекут к уголовному делу, то и его нельзя обвинять. Экс-президент указал, что обвинения против него — ни что иное как преследование политического оппонента.

«Я не знаю, причастен ли Байден, потому что я не думаю, что он знает, что (он) живой. Но это злобные и очень умные люди, которые окружают его рабочее место», — добавил он.

Ранее Байден во время выступления раскритиковал своего предшественника Дональда Трампа, назвав его неудачником. Он пообещал «победить его снова», в частности, с помощью избирателей Южной Каролины.

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      Марина Совина
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