В Брянской области сбили два беспилотника

Губернатор Богомаз: два беспилотника сбиты средствами ПВО над Брянским районом

Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — сообщил глава региона.

Богомаз добавил, что в результате попытки атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. На месте происшествия работают оперативные службы.

Днем ранее, 8 февраля, ВСУ атаковали село Сушаны Климовского района Брянской области. Никто не пострадал. В результате атаки жилой дом получил частичные повреждения, энергоснабжение оказалось нарушено.