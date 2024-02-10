В Госдуме назвали чушью реакцию Шольца на интервью Путина

Депутат Госдумы Шеремет: реакция Шольца на интервью Путина — чушь

Депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал чушью реакцию канцлера ФРГ Олафа Шольца на интервью Владимира Путина Такера Карлсону.

По словам парламентария, заявление Шольца — беспомощно и глупо. Депутат назвал канцлера ФРГ придворным шутом, который готов «нести любую чушь, лишь бы не получить пинок сапогом от хозяина Белого дома».

Во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме Олаф назвал интервью Путина смехотворным. «Он всегда говорит много лжи об истории этой войны», — сказал канцлер ФРГ.

Ранее Шеремет призвал Байдена дать интервью российским СМИ. По его словам, американский президент привык считать себя самым демократическим президентом. «А на практике боится общаться с людьми и журналистами без подсказок на перфокартах», — отметил депутат.

Интервью Путина Карлсону длилось более двух часов.