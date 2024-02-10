В Госдуме обвинили секретаря СНБО Украины во лжи о сбитом Ил-76

Депутат ГД Затулин заявил, что секретарь СНБО Украины банально врет про Ил-76

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в комментарии РИА Новости обвинил во лжи по поводу сбитого самолета Ил-76 секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова. По словам парламентария, чиновник банально врет, говоря о том, что на борту не было украинских пленных.

«Человек, который не вылезает из бункера в Киеве, вряд ли может быть экспертом в том, кто был и кого не былого на борту этого самолета. Тем более были продемонстрированы документы и части тел с характерными татуировками», — подчеркнул депутат.

По его словам, к заявлениям Данилова уже давно не относятся серьезно, поскольку он слишком много врал с момента прихода на пост секретаря СНБО. Неизменной остается только его русофобия, заключил Затулин.

Ранее Данилов заявил, что в потерпевшем крушение самолете Ил-76 не было украинских пленных. К такому выводу он пришел на основе фото- и видеоматериалов с места трагедии. Украинский чиновник отметил, что на кадрах не видно большого количества крови и человеческих останков. Данилов также отметил, что Киев не знает, живы ли пленные, которые должны были быть на борту.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин счел подобное заявление циничным. Он подчеркнул, что те, кто направлял ракеты, должны понести ответственность, позиция России в этом вопросе осталась неизменной.