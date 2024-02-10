В Греции произошли столкновения полиции и левых демонстрантов

Полиция в Афинах применила газ против поддерживающих Палестину демонстрантов

Небольшой митинг в центре Афин перерос в столкновения протестующих, выступающих в поддержку Палестины, с греческой полицией. Об этом сообщает портал Newsbreak.

На акцию в защиту арабов собрались представителей нескольких профсоюзов и партий левого толка, например, Организация коммунистов-интернационалистов Греции.

Они вывесили транспарант «Ввести санкции и блокаду Израиля, пока он не прекратит оккупацию», а позже разбили стеклянные двери ресторана «Макдональдс» на углу улицы Эрму и площади Синтагма.

«Несколько человек вошли в ресторан, за ними направились полицейские, в то же время для разгона протестующих был применен слезоточивый газ», — рассказали журналисты.

В итоге силовики задержали двух человек. О серьезно пострадавших на акции не сообщается.

Масштабные акции в поддержку Палестины проходят по всему миру. Они начались после того, как Израиль начал военную операцию в секторе газа в ответ на атаку ХАМАС 7 октября.

10 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль установит полный контроль безопасности в секторе Газа и демилитаризирует анклав после ликвидации радикального палестинского движения ХАМАС.