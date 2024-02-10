Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:12, 10 февраля 2024Мир

В Китае предсказали США потерю лидерства и союзников

Центр «Тайхэ»: США потеряют своих союзников из-за ослабленного влияния

Фото: Brendan McDermid / Reuters

США начнут терять своих союзников, как только влияние Вашингтона на международной арене сильно ослабнет. Об этом заявил старший научный сотрудник китайского аналитического центра «Тайхэ» Ван Цзайбан в интервью ТАСС.

По словам Цзайбана, Китай уже превзошел США, с чем не согласна американская политическая элита, которая придерживается представления о лидерстве Америки. Как только западные политики и общественность поймут это, союзники отвернутся от Вашингтона, полагает он.

Цзайбан также отметил, что оценка президентом РФ Владимиром Путиным экономического потенциала Китая, данная в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном, является объективной. Он добавил, что, несмотря на то, что Запад видит в России серьезную угрозу, в долгосрочной перспективе более серьезной проблемой станет Китай.

Интервью Путина Карлсону вышло ночью 9 февраля на сайте журналиста и в соцсети X. Утром его опубликовали на сайте Кремля. За несколько часов публикация Карлсона с интервью в X набрала десятки миллионов просмотров.

Что думаешь? Оцени!
      Леонид Немов
      Обсудить
      Последние новости

      Маск резко ответил Байдену после слов о помощи Украине

      Нарышкин рассказал о нежелании США расследовать крушение Ил-76 с Россией

      Песков заявил о массовых хакерских атаках на сайт Кремля

      Путин поздравил МИД России с Днем дипломата

      В России призвали бороться за приезд мигрантов в страну

      В НАТО призвали готовиться к затяжной конфронтации с Россией

      В Китае предсказали США потерю лидерства и союзников

      Сенат США проголосовал за рассмотрение законопроекта о помощи Украине

      Посол КНР анонсировал несколько встреч Путина и Си Цзиньпина в 2024 году

      В Харькове после обстрелов произошел мощный пожар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше