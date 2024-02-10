Центр «Тайхэ»: США потеряют своих союзников из-за ослабленного влияния

США начнут терять своих союзников, как только влияние Вашингтона на международной арене сильно ослабнет. Об этом заявил старший научный сотрудник китайского аналитического центра «Тайхэ» Ван Цзайбан в интервью ТАСС.

По словам Цзайбана, Китай уже превзошел США, с чем не согласна американская политическая элита, которая придерживается представления о лидерстве Америки. Как только западные политики и общественность поймут это, союзники отвернутся от Вашингтона, полагает он.

Цзайбан также отметил, что оценка президентом РФ Владимиром Путиным экономического потенциала Китая, данная в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном, является объективной. Он добавил, что, несмотря на то, что Запад видит в России серьезную угрозу, в долгосрочной перспективе более серьезной проблемой станет Китай.

Интервью Путина Карлсону вышло ночью 9 февраля на сайте журналиста и в соцсети X. Утром его опубликовали на сайте Кремля. За несколько часов публикация Карлсона с интервью в X набрала десятки миллионов просмотров.