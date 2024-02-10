Посол России возложил вину за ядерные испытания КНДР на США

Российский посол Александр Мацегора допустил проведение ядерных испытаний КНДР

Российские власти допускают, что Северная Корея (КНДР) может провести ядерное испытание, но виновниками этих событий в таком случае станут США и их союзники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ Александра Мацегора.

По его словам, КНДР, чтобы укрепить обороноспособность своего государства, примет решение о проведении ядерного испытания, если провокации со стороны Вашингтона продолжатся и станут приобретать все более опасный характер. «Конечно, это нежелательный вариант развития событий. Но если это все же случится, ответственность целиком и полностью будет лежать на американцах и их союзниках», — заключил Мацегора.

Ранее сообщалось, что Северная Корея в знак протеста против учений Южной Кореи, США и Японии провела испытание подводной системы ядерного оружия. Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны страны испытал в акватории Японского моря систему подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23», которая находится в разработке.

В ответ на эти действия президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что страна не будет производить средства ядерного сдерживания в ответ на потенциальную угрозу от обладающей ядерным оружием Северной Кореи.