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09:27, 10 февраля 2024Мир

Посол России возложил вину за ядерные испытания КНДР на США

Российский посол Александр Мацегора допустил проведение ядерных испытаний КНДР

Фото: Jason Lee / Reuters

Российские власти допускают, что Северная Корея (КНДР) может провести ядерное испытание, но виновниками этих событий в таком случае станут США и их союзники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ Александра Мацегора.

По его словам, КНДР, чтобы укрепить обороноспособность своего государства, примет решение о проведении ядерного испытания, если провокации со стороны Вашингтона продолжатся и станут приобретать все более опасный характер. «Конечно, это нежелательный вариант развития событий. Но если это все же случится, ответственность целиком и полностью будет лежать на американцах и их союзниках», — заключил Мацегора.

Ранее сообщалось, что Северная Корея в знак протеста против учений Южной Кореи, США и Японии провела испытание подводной системы ядерного оружия. Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны страны испытал в акватории Японского моря систему подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23», которая находится в разработке.

В ответ на эти действия президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что страна не будет производить средства ядерного сдерживания в ответ на потенциальную угрозу от обладающей ядерным оружием Северной Кореи.

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      Леонид Немов
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