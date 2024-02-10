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22:24, 10 февраля 2024Силовые структуры

В российском городе две девочки дали отпор насильнику

МВД: в Ростове-на-Дону мужчина напал на двух девочек, полиция ищет насильника

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Ростове-на-Дону насильник попытался напасть на двух несовершеннолетних девочек. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Местная жительница рассказала, как неизвестный мужчина стоял около подъезда одного из многоквартирных домов. Когда туда вошли две девочки, злоумышленник последовал за ними. Он попытался изнасиловать несовершеннолетних, однако девочки смогли дать отпор, громко закричав. Преступник испугался и убежал. Сейчас полиция ищет нападавшего.

В декабре в Санкт-Петербурге полиция задержала педофила, нападавшего возле школы и детского сада на детей. Об охотившемся на детей мужчине стало известно от матери 11-летней девочки, которая увидела, как злоумышленник совершает развратные действия сексуального характера в отношении ребенка возле одной из школ. После задержания выяснилось, что ранее мужчина уже был судим за распространение наркотиков.

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      Марина Совина
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