Полковник Уилкерсон: Залужный рад, что не будет отвечать за фиаско ВСУ

Экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный рад снятию с должности, так как ему не придется отвечать за поражение украинских войск. Об этом заявил бывший советник госсекретаря США полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Думаю, что Залужный очень проницателен в своих действиях, и он, похоже, не расстроен, что его уволили, ведь теперь он не связан с фиаско Украины», — сказал он.

По его мнению, для Залужного складывается хорошая ситуация, так как в случае необходимости у него будет высокий политический рейтинг. У президента Украины Владимира Зеленского же, напротив, складывается обратная ситуация, в связи с чем он отправил главкома ВСУ в отставку.

Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного 8 февраля. Его пост занял командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский. В последние недели СМИ много писали о грядущей смене военного руководства республики. Отставку Залужного связывали с неудачами на фронте и провалом летнего контрнаступления.