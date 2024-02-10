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17:45, 10 февраля 2024Мир

В США заявили о радости снятого с должности главкома ВСУ Залужного

Полковник Уилкерсон: Залужный рад, что не будет отвечать за фиаско ВСУ

Кадр: Judge Napolitano - Judging Freedom / Youtube

Экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный рад снятию с должности, так как ему не придется отвечать за поражение украинских войск. Об этом заявил бывший советник госсекретаря США полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Думаю, что Залужный очень проницателен в своих действиях, и он, похоже, не расстроен, что его уволили, ведь теперь он не связан с фиаско Украины», — сказал он.

По его мнению, для Залужного складывается хорошая ситуация, так как в случае необходимости у него будет высокий политический рейтинг. У президента Украины Владимира Зеленского же, напротив, складывается обратная ситуация, в связи с чем он отправил главкома ВСУ в отставку.

Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного 8 февраля. Его пост занял командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский. В последние недели СМИ много писали о грядущей смене военного руководства республики. Отставку Залужного связывали с неудачами на фронте и провалом летнего контрнаступления.

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      Анастасия Шейкина
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