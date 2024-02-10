Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
06:30, 10 февраля 2024Экономика

Россиянам назвали лучший инструмент для вложения средств

Экономист Беляев назвал банковский вклад лучшим способом вложения средств

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Сейчас выгоднее всего хранить деньги на банковском вкладе, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Лучший инструмент для вложения средств он назвал в беседе с «Лентой.ру».

В числе плюсов этого способа сохранения сбережений экономист выделил ставку в районе 16 процентов годовых, добавив, что ни один другой инструмент сейчас гарантированно не приносит такого уровня дохода.

Кроме того, это надежно, отметил эксперт. Он объяснил, что средства россиян в размере до 1,4 миллиона рублей, которые находятся на вкладах, застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов. То есть в случае отзыва лицензии у банка, вкладчикам вернут эти средства.

Большинство людей в эту цифру вписываются, а если не вписываются, можно открыть несколько вкладов в разных банках

Михаил Беляевэкономист

«В-третьих, этот процент вкладчик может получать на коротком участке. Раньше было как: долгосрочные вклады — это повышенный процент, краткосрочные — это сниженный. Сейчас, поскольку все не уверены ни в чем, как раз короткие деньги на 3 месяца идут под повышенный процент. Это очень удобно, потому что у человека не возникает ощущения отсутствия контроля над этим самым вкладом. То есть каждые 3 месяца он может его пролонгировать или снять деньги», — сообщил Беляев.

Все остальные инструменты экономист назвал менее привычными. Он также обратил внимание, что они требуют специальных знаний и сопряжены с определенными рисками.

Материалы по теме:
Финансовая грамотность: что это и как ее повысить
Финансовая грамотность:что это и как ее повысить
18 января 2024
Что такое Агентство по страхованию вкладов и как оно работает? Какая сумма вклада подлежит страхованию
Что такое Агентство по страхованию вкладов и как оно работает?Какая сумма вклада подлежит страхованию
21 декабря 2023

Ранее правительство России одобрило проект нового единого налогового вычета по НДФЛ для долгосрочных сбережений. Его пределы составят 400 тысяч рублей в год.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Смирная
      Обсудить
      Последние новости

      Ракета «Союз-2.1в» вывела на орбиту спутник военного назначения. Для чего космические аппараты использует Минобороны?

      Стало известно об уничтожении трех беспилотников над Брянской областью

      Небензя высказался о расследовании теракта на «Северных потоках»

      Армия США из-за СВО отменила программу вертолета будущего

      Россиянам назвали лучший инструмент для вложения средств

      Раскрыт план США по «капитуляции» на Украине

      Глава РАН заявил о создании для СВО уникальных бронежилетов

      Израиль ракетами атаковал провинцию в Сирии

      Сийярто заявил об атаке на Венгрию из-за Украины

      Захарова заявила об утрате навыка ведения дипломатии на Западе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше