Россиянам назвали лучший инструмент для вложения средств
Сейчас выгоднее всего хранить деньги на банковском вкладе, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Лучший инструмент для вложения средств он назвал в беседе с «Лентой.ру».
В числе плюсов этого способа сохранения сбережений экономист выделил ставку в районе 16 процентов годовых, добавив, что ни один другой инструмент сейчас гарантированно не приносит такого уровня дохода.
Кроме того, это надежно, отметил эксперт. Он объяснил, что средства россиян в размере до 1,4 миллиона рублей, которые находятся на вкладах, застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов. То есть в случае отзыва лицензии у банка, вкладчикам вернут эти средства.
Большинство людей в эту цифру вписываются, а если не вписываются, можно открыть несколько вкладов в разных банках
«В-третьих, этот процент вкладчик может получать на коротком участке. Раньше было как: долгосрочные вклады — это повышенный процент, краткосрочные — это сниженный. Сейчас, поскольку все не уверены ни в чем, как раз короткие деньги на 3 месяца идут под повышенный процент. Это очень удобно, потому что у человека не возникает ощущения отсутствия контроля над этим самым вкладом. То есть каждые 3 месяца он может его пролонгировать или снять деньги», — сообщил Беляев.
Все остальные инструменты экономист назвал менее привычными. Он также обратил внимание, что они требуют специальных знаний и сопряжены с определенными рисками.
Ранее правительство России одобрило проект нового единого налогового вычета по НДФЛ для долгосрочных сбережений. Его пределы составят 400 тысяч рублей в год.