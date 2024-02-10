Россиянам назвали лучший инструмент для вложения средств

Экономист Беляев назвал банковский вклад лучшим способом вложения средств

Сейчас выгоднее всего хранить деньги на банковском вкладе, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Лучший инструмент для вложения средств он назвал в беседе с «Лентой.ру».

В числе плюсов этого способа сохранения сбережений экономист выделил ставку в районе 16 процентов годовых, добавив, что ни один другой инструмент сейчас гарантированно не приносит такого уровня дохода.

Кроме того, это надежно, отметил эксперт. Он объяснил, что средства россиян в размере до 1,4 миллиона рублей, которые находятся на вкладах, застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов. То есть в случае отзыва лицензии у банка, вкладчикам вернут эти средства.

Большинство людей в эту цифру вписываются, а если не вписываются, можно открыть несколько вкладов в разных банках Михаил Беляев экономист

«В-третьих, этот процент вкладчик может получать на коротком участке. Раньше было как: долгосрочные вклады — это повышенный процент, краткосрочные — это сниженный. Сейчас, поскольку все не уверены ни в чем, как раз короткие деньги на 3 месяца идут под повышенный процент. Это очень удобно, потому что у человека не возникает ощущения отсутствия контроля над этим самым вкладом. То есть каждые 3 месяца он может его пролонгировать или снять деньги», — сообщил Беляев.

Все остальные инструменты экономист назвал менее привычными. Он также обратил внимание, что они требуют специальных знаний и сопряжены с определенными рисками.

Ранее правительство России одобрило проект нового единого налогового вычета по НДФЛ для долгосрочных сбережений. Его пределы составят 400 тысяч рублей в год.

