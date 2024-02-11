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18:15, 11 февраля 2024Среда обитания

Африканский город-миллионник оказался на грани исчезновения из-за наводнений

Столица Конго оказалась на грани исчезновения из-за частых наводнений

Фото: Justin Makangara / Reuters

Столица Демократической Республики КонгоКиншаса — оказалась на грани исчезновения из-за частых наводнений. Об этом заявил местный сенатор Дидье Муменги, его слова приводит радиостанция Okapi.

«Есть риск, что периодичность [наводнений] сократится и приведет к апокалиптическим наводнениям, из-за которых Киншаса рискует исчезнуть», — предупредил он.

Сенатор обратился к властям африканского города-миллионника с призывом разработать специальный план действий для решения этого вопроса. Он также подчеркнул, что план должен быть реализован до 2036 года.

Ранее сообщалось, что наибольшие экономические потери от изменения климата к 2050 году понесет Азия. По данным экспертов, общие экономические потери Азии от климатических изменений могут составить 3,5 триллиона долларов.

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      Зарина Дзагоева
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