Боец сравнил первую победу в UFC и секс

Узбекистанский боец Богдан Гуськов заявил, что первая победа в UFC лучше секса

Узбекистанский боец смешанного стиля (MMA) Богдан Гуськов сравнил первую победу в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и секс. Об этом он рассказал в интервью после схватки, запись которого доступна на YouTube-канале промоушена.

«Первая победа в UFC — это даже лучше секса. Это большой плюс для моего будущего. Победа есть победа, она означает для меня хороший контракт», — заявил он. Спортсмен отметил, что теперь готов взлетать на вершину.

В ночь на 11 февраля Гуськов нокаутировал американца Зака Паугу в первом раунде поединка в рамках турнира UFC Vegas 86. Дебютант промоушена также получил бонус за лучшее выступление вечера.

Всего за карьеру 31-летний Гуськов по прозвищу Царевич одержал 15 побед при трех поражениях.