Бывший посол Великобритании в США сравнил Трампа с Терминатором

Бывший посол Великобритании в США Дэррок сравнил Трампа с Терминатором

Бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок сравнил экс-президента США Дональда Трампа с Терминатором. Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

«В Трампе есть что-то несокрушимое — он похож на Терминатора. Нельзя представить, чтобы он спотыкался или выглядел таким старым и слабым, каким иногда выглядит [действующий президент США Джо] Байден», — отметил экс-дипломат.

Сопоставляя Трампа с Байденом, Дэррок обратил внимание, что первый демонстрирует аналогичные проблемы с памятью. В то же время обсуждение преклонного возраста в большей степени затрагивает Байдена, потому что он старше Трампа и выглядит соответствующе.

Ранее профессор университета Джона Хопкинса, хирург Марти Макари пришел к выводу, что у Джо Байдена наблюдаются признаки прогрессирующей возрастной деменции. Специалист обратил внимание на ухудшение когнитивных способностей у 81-летнего политика. Он пояснил, что каждый человек периодически путает слова и допускает ошибки, однако у американского лидера стремительно прогрессируют провалы в памяти и замедление речи.