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20:27, 11 февраля 2024Бывший СССР

Бывший президент Молдавии заявил о поддержке страной США

Додон: нынешняя власть Молдавии решила быть на стороне США против России

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Бывший президент Молдавии, председатель Социалистической партии Игорь Додон заявил, что нынешняя власть страны поддерживает США в ее борьбе против России. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу Cinema 1, видео доступно на YouTube.

«Нынешняя власть решила быть на стороне Америки против России. Потому что их выращивали в "теплицах" Госдепа и [Джорджа] Сороса. Любого нынешнего руководителя возьмите», — сказал Додон. По его мнению, текущие руководители Молдавии не видят будущего в стране и, когда закончится срок их полномочий, «куда-то убегут».

Политик счел такое положение дел трагедией для Молдавии. «Если страной руководит человек, который не видит и не связывает свое будущее и будущее своих детей с этой землей, он никогда не будет исходить из национального интереса», — констатировал экс-президент.

Ранее Додон обвинил президента Молдавии Майю Санду в несоответствии национальным интересам. По его словам, нынешняя глава страны выступает за то, чтобы сдать Молдавию иностранцам.

В ноябре прошлого года Додон также призывал голосовать против правящей партии на местных выборах.

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      Маргарита Щигарева
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