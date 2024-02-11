Додон: нынешняя власть Молдавии решила быть на стороне США против России

Бывший президент Молдавии, председатель Социалистической партии Игорь Додон заявил, что нынешняя власть страны поддерживает США в ее борьбе против России. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу Cinema 1, видео доступно на YouTube.

«Нынешняя власть решила быть на стороне Америки против России. Потому что их выращивали в "теплицах" Госдепа и [Джорджа] Сороса. Любого нынешнего руководителя возьмите», — сказал Додон. По его мнению, текущие руководители Молдавии не видят будущего в стране и, когда закончится срок их полномочий, «куда-то убегут».

Политик счел такое положение дел трагедией для Молдавии. «Если страной руководит человек, который не видит и не связывает свое будущее и будущее своих детей с этой землей, он никогда не будет исходить из национального интереса», — констатировал экс-президент.

Ранее Додон обвинил президента Молдавии Майю Санду в несоответствии национальным интересам. По его словам, нынешняя глава страны выступает за то, чтобы сдать Молдавию иностранцам.

В ноябре прошлого года Додон также призывал голосовать против правящей партии на местных выборах.