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20:42, 11 февраля 2024Наука и техника

Названы особенности атаковавших Украину дронов «Герань»

Военный эксперт Дрозденко: дроны «Герань» снижают эффективность ПВО противника

фото: Roman Petushkov / Reuters

Дроны «Герань» позволяют снизить эффективность системы противовоздушной обороны (ПВО) противника, считает главный редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. В беседе с «Лентой.ру» он назвал особенности беспилотников, которые в ночь на 11 февраля массово атаковали украинскую территорию.

«Герани» наносят большой урон противнику

По словам специалиста, «Герань» — это иранский барражирующий боеприпас дальнего действия, который модернизировали российские военные.

«Российская сторона использует их постоянно, потому что это очень дешевое по сравнению с крылатыми ракетами дальнее оружие с дальностью 1000 километров. Это относительно трудно сбиваемое оружие. Там не очень большая боевая часть, если сравнить с "Калибром", у которого 450 килограммов, а здесь 70 килограммов. Тем не менее они все равно наносят достаточно большой вред противнику», — объяснил военный эксперт.

Это должен быть стационарный объект, по движущимся объектам они наносить удары не могут. Машины летят по заложенному маршруту, ориентируясь по спутниковой системе. Они применяются в комбинированных ударах, то есть дроны плюс ракеты с разных направлений, с разным временем подходов

Дмитрий Дрозденковоенный эксперт

На уничтожение дронов расходуют много дорогостоящего оружия

Эти дроны используют для нанесения дальних ударов вглубь по территории противника, отметил Дмитрий Дрозденко.

Противник, чтобы с ними разбираться, должен тратить дорогостоящие системы ПВО, которые стоят серьезно дороже, чем такие дроны

Дмитрий Дрозденковоенный эксперт

«Главная эффективность этого оружия — оно дешевое. Вопрос даже не в деньгах, хотя это тоже важно. Вопрос в том, что сложное оружие сложнее и дольше производить. То есть одна ракета условно стоит миллион, дрон стоит сто тысяч. За месяц можно сделать одну ракету за миллион или десять дронов, а одна ракета может сбить один дрон. Математика простая», — заключил он.

Как сообщил военный корреспондент, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов, атака по Украине беспилотниками «Герань» в ночь на 11 февраля стала одной из самых массовых за последнее время. По его словам, на территорию республики обрушились 45 дронов. Военкор ничего не сообщил о том, насколько успешны были атаки беспилотников, а также о том, какое количество в итоге достигло цели.

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