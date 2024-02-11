В России отреагировали на слова Орбана о неспособности ЕС помочь Киеву победить

Депутат Чепа: у ЕС много проблем в вопросе помощи Украине

У Европейского союза (ЕС) много проблем в вопросе помощи Украине, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на слова премьера Венгрии Виктора Орбана о неспособности Европы помочь Киеву победить Россию.

«Одними деньгами все измерить невозможно. Даже у Украины нет специалистов, которые готовы обслуживать ту технику, которую Запад может поставить. Много техники, которая уже поставлена, сегодня не функционирует по разным причинам. Она не подходит для использования в данных климатических условиях и в данной местности. Много техники требует определенного ремонта, сопровождения — этого ничего нет», — считает депутат.

Чтобы совершить простой переход от российского оружия к натовским системам, требуется значительно больше времени, усилий и средств, чем на это отпущено сегодня НАТО Украине, они это реализовать просто не в состоянии Алексей Чепа депутат Госдумы

Также, по словам парламентария, Украине не хватает сейчас специалистов разного уровня. Он утверждает, что для этого нужна новая мобилизация, но республика не может ее провести. Кроме того, мешает коррупция при поставках помощи.

«Сегодня мощности и возможности европейских стран не безграничны. Истратив определенное количество вооружения, которое находилось на складах, они сегодня должны по требованиям НАТО, по требованиям вооруженных сил своей страны пополнять. Они этого не делают», — заключил он.

Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Евросоюз (ЕС) не может выделить Украине достаточно денег для победы в военном конфликте с Россией. Он объяснил это тем, что жители европейских стран недовольны чрезмерными тратами своих государств. По мнению политика, республика в дальнейшем может лишиться еще части территории или даже проиграть.

