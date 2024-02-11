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15:16, 11 февраля 2024Бывший СССР

Командующий группировкой ВСУ «Таврия» заявил о введении свежих сил в Авдеевку

Командующий группировкой «Таврия» Тарнавский: в Авдеевку введены свежие силы
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не намерены сдавать Авдеевку, и в бои за нее были введены свежие силы. Об этом заявил командующий группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский, передает Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Усиливаем рубеж блокировки, выставляем дополнительные огневые позиции, задействуем свежие эффективные силы. Логистическое снабжение», — отметил военный.

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      Максим Габриелян
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