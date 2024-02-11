Командующий группировкой ВСУ «Таврия» заявил о введении свежих сил в Авдеевку

Командующий группировкой «Таврия» Тарнавский: в Авдеевку введены свежие силы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не намерены сдавать Авдеевку, и в бои за нее были введены свежие силы. Об этом заявил командующий группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский, передает Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Усиливаем рубеж блокировки, выставляем дополнительные огневые позиции, задействуем свежие эффективные силы. Логистическое снабжение», — отметил военный.