Военный эксперт Кнутов: освобождение Авдеевки ударит по престижу Зеленского

Затишье Вооруженных сил Украины (ВСУ) на основных направлениях специальной военной операции (СВО) связано с тем, что украинское командование стягивает силы к Авдеевке, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. В беседе с «Лентой.ру» Кнутов объяснил, что освобождение этого пункта станет ударом по престижу президента Украины Владимира Зеленского.

«Украина снимает военных с ряда направлений и перебрасывает их, например, на Авдеевку, Макеевку, Марьинку, Артемовск — то есть на те направления, которые являются наиболее медийными с точки зрения украинской пропаганды, чтобы не дать нашим Вооруженным силам завершить продвижение войск к Часову Яру, если говорить об артемовском направлении», — объяснил специалист.

Более того, специалист нашел признаки готовящегося противостояния в районе Авдеевки.

Авдеевка в данном случае является целевым направлением. Освобождение Авдеевки, на мой взгляд, нанесет мощнейший удар по престижу Зеленского и его команды. Затишье на других направлениях связано с тем, что и боеприпасы, и артиллерию, и личный состав перебрасывают именно туда Юрий Кнутов военный эксперт, директор Музея войск ПВО

Ранее офицер 110-й бригады с позывным Самара рассказал, что на донецком направлении ВСУ практически полностью прекратили контратаки. «Штурмовать перестали в ответ. Они иногда пытаются что-то сделать, но не так, как было летом. Тогда они каждый день пытались что-то у нас отобрать, сейчас — нет», — объяснил военный.

Самара предположил, что это связано с нехваткой в ВСУ боеприпасов и низким уровнем подготовки украинских бойцов. Также он допустил, что командование перебросило подразделения на другие направления. В результате, как рассказал офицер, на многих участках фронта российские войска от обороны переходят к наступательным действиям.