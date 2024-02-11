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09:24, 11 февраля 2024Мир

Крупная азиатская страна захотела вернуться на российский рынок

МИД РФ: Южная Корея хочет оставить за собой право работать на российском рынке

Фото: Unsplash

Южная Корея хочет оставить за собой право в будущем работать на российском рынке. О том, что крупный в прошлом партнер хотел бы однажды вернуться к сотрудничеству, рассказал в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев.

«В контактах на различных уровнях Республика Корея демонстрирует желание не разрывать наработанные связи с Россией, оставить за собой возможность вернуться на наш перспективный рынок, — сказал Желоховцев. — Несмотря на серьезные различия в подходах, считаем важным поддерживать открытыми каналы коммуникации с южнокорейскими партнерами, которые подтвердили аналогичное понимание на состоявшихся в начале февраля консультациях».

Дипломат также признал, что отношения двух стран сейчас «переживают непростые времена». При этом еще несколько лет назад они считались достаточно перспективными с экономической точки зрения. Настрой Сеула на сотрудничество в будущем МИД России приветствует, но выводы будет делать по конкретным шагам Южной Кореи.

«В этой связи хотел бы подчеркнуть, что возвращение двустороннего сотрудничества на траекторию взаимовыгодного для наших стран и народов партнерства зависит от южнокорейской стороны», — заключил Желоховцев.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко посетил с визитом Сеул, где провел переговоры с южнокорейским коллегой Чон Бен Воном. Дипломаты обсудили международные проблемы, в частности ситуацию на Украине

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      Олег Давыдов
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