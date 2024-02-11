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07:50, 11 февраля 2024Спорт

Немецкий футболист рассказал об алкоголе после матчей в России

Немец Кураньи рассказал, что футболисты «Динамо» могли выпить после матчей

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи рассказал об алкоголе после матчей в России. Его слова приводит Sport24.

Немец заявил, что игроки «Динамо» могли немного выпить, однако проблем с алкоголем ни у кого из них не было. «Еще после каждой победы ходили в ночные клубы. Я тоже ходил», — отметил он.

10 декабря Кураньи признался в любви к России. Он подчеркнул, что играл в стране пять лет и наслаждался футболом здесь.

Кураньи выступал за «Динамо» с 2010 по 2015 год. В составе бело-голубых форвард провел 151 матч, забил 56 мячей и сделал 24 результативные передачи.

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      Анастасия Борисова
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