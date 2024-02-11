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11:27, 11 февраля 2024Спорт

Немков ответил на вопрос о переходе в UFC

Российский боец Немков заявил, что Bellator просто так не отпустит его в UFC

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вадим Немков ответил на вопрос о переходе из Bellator в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Bellator уже просто так меня не отпустит в UFC или куда-то в другую организацию, потому что я в Bellator достиг много чего, стал чемпионом. И не просто взять так и уйти — будут судебные разбирательства», — заявил он. Немков добавил, что за выход на бой в Bellator он получает больше, чем получил бы за победу в UFC.

На счету 31-летнего Немкова 17 побед при двух поражениях в смешанных единоборствах. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся. Он выступает в Bellator с 2017 года и был чемпионом промоушена в полутяжелом весе.

Bellator существует с 2008 года. Он считается вторым по величине MMA-промоушеном мира после UFC.

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      Дарья Коршунова
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