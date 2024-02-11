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18:12, 11 февраля 2024Бывший СССР

Новый командующий теробороны Украины участвовал в разгоне Майдана

Новый командующий теробороны Украины Плахута участвовал в разгоне Майдана

Кадр: @novyny1 / YouTube

Новый командующий Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Плахута участвовал в разгоне Майдана, командуя Внутренними войсками Министерства внутренних дел. Об этом сообщает телеканал hromadske.

В частности, сообщается, что новый командующий теробороны ранее занимал пост начальника управления Южного территориального командования внутренних войск МВД. Во время событий декабря 2013 года он заявил о привлечении порядка 400 бойцов внутренних войск и спецотряда «Беркут» для подавления протестов.

Журналисты телеканала также отмечает, что перед столкновениями с протестующими 18 февраля 2014 года Плахута уверял журналистов, что силовые структуры Украины не будут штурмовать возведенные протестующими баррикады.

Ранее на Украине произошли кадровые перестановки в ВСУ. Помимо Плахуты, Александр Павлюк был назначен командующим Сухопутными войсками ВСУ, Юрий Содоля стал новым командующим объединенными силами украинских войск, а Игорь Скибюк — командующим Десантно-штурмовыми войсками.

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      Максим Габриелян
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