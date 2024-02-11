Песков высказался о демонизации Путина на Западе

Песков: на Западе есть аудитория, склонная к демонизации Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал президента России Владимира Путина одним из главных и наиболее авторитетных мировых лидеров на данный момент, при этом на Западе есть те, кто склонны к его демонизации. Слова Пескова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Да, у Путина есть очень большая аудитория на коллективном Западе, которая не является его поклонником, они склонны скорее к его демонизации. Но в мировом большинстве, в том, что не является “золотым миллиардом”, совсем другое отношение — для них это один из наиболее авторитетных, знающих, опытных лидеров государств», — посчитал представитель Кремля.

Песков также раскрыл восприятие Западом исторической части интервью Путина журналисту Такеру Карлсону. По словам пресс-секретаря, для большей части жителей Запада историческая часть интервью Путина будет тяжело восприниматься, однако там есть специалисты, которых она заинтересует.