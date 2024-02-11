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14:01, 11 февраля 2024Россия

Подрывник из Элисты заранее подготовился к нападению

Shot: устроивший в Элисте взрыв мужчина заранее подготовился к нападению

Кадр: Telegram-канал Shot

Мужчина, устроивший взрыв в центре психологической помощи в Элисте, подготовился к нападению заранее. По данным Telegram-канала Shot, это опровергает первоначальную теорию о том, что трагедия стала следствием спонтанного конфликта преступника с одним из сотрудников Центра медиации и образовательных услуг «Альтернатива».

Журналисты отмечают, что 28-летний пациент сразу пришел на встречу со взрывчаткой. По их данным, речь идет о самодельном взрывном устройстве. Его мощность могла составлять примерно 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Также отмечается, что оно находилось в состоянии полной боевой готовности. Тело подрывника окутывали провода.

Взрыв прогремел в столице Калмыкии вечером, 10 февраля. По данным СК, злоумышленник, предположительно, состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Сам он погиб, а находившиеся в непосредственной близости супруги-психологи получили тяжелые ранения, за их жизни борются врачи. Позже, во время обыска в частном доме подозреваемого, произошел второй взрыв, в результате которого получили ранения трое сотрудников Росгвардии.

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      Олег Давыдов
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