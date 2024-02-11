Полицейский в Петербурге вежливо попросил уступить дорогу и попал на видео

В Петербурге вежливо просившего уступить ему дорогу полицейского сняли на видео

Очевидец из Петербурга снял на видео автомобиль Госавтоинспекции, находившийся в котором сотрудник вежливо просит водителей уступить ему дорогу. Ролик опубликовало сообщество «Питер» во «ВКонтакте».

«Водители, можно, чуть-чуть побеспокою», — говорит голос через установленный в автомобиле громкоговоритель. После этого он просит участников дорожного движения смеситься вправо.

Продвинувшись вперед, полицейский просит пропустить следовавший за ним микроавтобус, обратившись с водителям со словами «будьте добры».

Ранее юрист назвал вежливость одним из способов разрешить конфликт с соседями из-за неправильно припаркованного автомобиля. Прибегать к другим мерам он посоветовал только после того, если решить вопрос неконфликтно не получится.

