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10:10, 11 февраля 2024Силовые структуры

После взрыва в центре психологической помощи в Элисте возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после взрыва в центре психологической помощи в Элисте

Мария Григорьева / «Лента.ру»

После взрыва в центре психологической помощи в Элисте возбуждено уголовное дело по факту ранения сотрудников Росгвардии. Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону.

«По месту проживания мужчины, осуществившего 10 февраля подрыв в офисном помещении центра по оказанию психологической помощи, произошла детонация неустановленного взрывного вещества», — отметили в ведомстве.

В результате ранения получили трое сотрудников Росгвардии, которые занимались поиском взрывоопасных предметов.

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      Игорь Дмитров
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