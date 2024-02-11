После взрыва в центре психологической помощи в Элисте возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после взрыва в центре психологической помощи в Элисте

После взрыва в центре психологической помощи в Элисте возбуждено уголовное дело по факту ранения сотрудников Росгвардии. Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону.

«По месту проживания мужчины, осуществившего 10 февраля подрыв в офисном помещении центра по оказанию психологической помощи, произошла детонация неустановленного взрывного вещества», — отметили в ведомстве.

В результате ранения получили трое сотрудников Росгвардии, которые занимались поиском взрывоопасных предметов.