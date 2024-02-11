Посол США в России назвала одну никогда не надоедающую ей особенность Москвы

Посол США в России рассказала, что она старается чаще ездить в московском метро

Посол США в России Линн Трейси рассказала, что она старается чаще пользоваться московским метро. Слова дипломата приводит официальный Telegram-аккаунт дипмиссии.

Трейси рассказала, что познакомилась с московской подземкой еще в 80-х годах прошлого века. Она отметила, что продолжает пользовать метро и сейчас.

Дипломат отметила, что за десятилетия столичное метро сильно изменилось. Она вспомнила некоторые характерные признаки метро прошлых лет, такие как автоматы для размена мелочи перед поездкой. «То, что мне точно никогда не надоест — это поездки в московском метро», — заключила Трейси.

В августе президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили пассажирское движение по третьему маршруту наземного метро. В начале сентября глава государства и мэр столицы открыли еще одно радиальное направление МЖД — МЦД-4.