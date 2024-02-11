Раскрыты сроки введения запрета на импорт обогащенного урана из России в США

FT: Запрет на импорт урана из России в США может вступить в силу к концу года

Запрет на импорт обогащенного урана из России в США может вступить в силу уже к концу 2024 года. Примерные сроки введения ограничительных мер раскрыли в The Financial Times (FT).

Так, согласно законопроекту, отмена запрета возможна, если у страны не найдется других жизнеспособных источников урана для поддержания работы ядерных реакторов в США. Чтобы проект запустился, необходимо получить одобрение обеих палат Конгресса. Лишь после этого он попадет на подпись к американскому президенту.

8 февраля сообщалось, что в 2023 году США закупили российский уран на рекордную сумму. За 12 месяцев в денежном выражении объем поставок урана вырос до 1,2 миллиарда долларов — на 43 процента по сравнению с 2022 годом. Этот показатель стал максимальным с 2010 года, когда на экспорте урана в США РФ заработала 1,05 миллиарда долларов.