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19:21, 11 февраля 2024Экономика

Раскрыты сроки введения запрета на импорт обогащенного урана из России в США

FT: Запрет на импорт урана из России в США может вступить в силу к концу года
Центрифуги для разделения изотопов урана

Центрифуги для разделения изотопов урана. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Запрет на импорт обогащенного урана из России в США может вступить в силу уже к концу 2024 года. Примерные сроки введения ограничительных мер раскрыли в The Financial Times (FT).

Так, согласно законопроекту, отмена запрета возможна, если у страны не найдется других жизнеспособных источников урана для поддержания работы ядерных реакторов в США. Чтобы проект запустился, необходимо получить одобрение обеих палат Конгресса. Лишь после этого он попадет на подпись к американскому президенту.

8 февраля сообщалось, что в 2023 году США закупили российский уран на рекордную сумму. За 12 месяцев в денежном выражении объем поставок урана вырос до 1,2 миллиарда долларов — на 43 процента по сравнению с 2022 годом. Этот показатель стал максимальным с 2010 года, когда на экспорте урана в США РФ заработала 1,05 миллиарда долларов.

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      Зарина Дзагоева
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