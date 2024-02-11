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16:53, 11 февраля 2024Силовые структуры

В России закрыли дело против обвиняемого в шпионаже украинца по одной причине

Военный суд: дело в отношении украинца Демченко прекращено в связи с его смертью

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Уголовное дело в отношении 71-летнего украинца Виктора Демченко прекращено в связи с его смертью. Об этом сообщили ТАСС в Южном окружном военном суде.

Подсудимый обвинялся в шпионаже, участии в террористическом сообществе и незаконном хранении оружия.

В правоохранительных органах агентству уточнили, что Демченко умер 31 декабря от последствий ранее перенесенного инсульта.

Уголовно-процессуальный кодекс России обязывает прекращать уголовное дело в связи со смертью подозреваемого. Это также влечет за собой прекращение уголовного преследования.

Ранее Лефортовский районный суд Москвы продлил меру пресечения журналисту американского издания The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже. Мужчина продолжит находиться в следственном изоляторе до окончания предварительного расследования.

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      Алан Босиков
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