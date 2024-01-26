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10:29, 26 января 2024Силовые структуры

Московский суд оставил под стражей обвиняемого в шпионаже американца до весны

Суд продлил арест журналисту WSJ Гершковичу по делу о шпионаже до 30 марта

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Лефортовский суд Москвы продлил до весны меру пресечения в виде содержания под стражей журналисту американского издания The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Фигурант дела останется в СИЗО «Лефортово» до 30 марта. Решение принято по ходатайству следователя ФСБ.

В декабре 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон очень активно работает над возвращением из России американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана, обвиненных в шпионаже.

Президент России Владимир Путин назвал некорректными высказывания о содержании Гершковича и Уилана без суда и следствия. Он отметил, что по этому поводу ведется диалог с американской стороной, он непростой, и Вашингтон должен услышать Москву.

Корреспондент американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге, в отношении журналиста возбуждено дело по статье о шпионаже. Бывшего морского пехотинца Пола Уилана осудили в России за шпионаж в 2020 году, он отбывает наказание в ИК-17 в Мордовии.

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      Любовь Ширижик
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